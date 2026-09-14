Video: लखनऊ का पहले ड्राइविंग टेस्ट सेंटर, आधुनिक तरीके से होगा ड्राइविंग टेस्ट

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शहर में शुरू किए गए पहले ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का वीडियो सामने आया है। सेंटर में वाहन चालकों के ड्राइविंग कौशल और यातायात नियमों की जानकारी को परखने के लिए व्यवस्थित तरीके से टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आधुनिक तकनीक से लैस इस सेंटर में ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया गया है। सेंटर का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में इसकी व्यवस्था को लेकर उत्सुकता देखने को मिल रही है।

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