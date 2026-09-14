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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: IAS Divya Mittal's resignation accepted; sent to the Centre on August 31

यूपी: आईएएस दिव्या मित्तल का इस्तीफा हुआ मंजूर, 31 अगस्त को भेजा गया था केंद्र; इसलिए छोड़ा था पद

Mon, 14 Sep 2026 07:50 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 14 Sep 2026 07:50 PM IST
सार

Divya Mittal resigns: उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। 

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UP: IAS Divya Mittal's resignation accepted; sent to the Centre on August 31
आईएएस दिव्या मित्तल ने दिया इस्तीफा। - फोटो : @divyamittal_IAS 'X' handle/अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल का इस्तीफा नियमानुसार स्वीकार कर लिया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इस्तीफा स्वीकार्य कर लिया है। 30 अगस्त 2026 को उन्होंने व्यक्तिगत कारणों, पारिवारिक प्राथमिकताओं और जीवन के नए लक्ष्यों का हवाला देते हुए स्वेच्छा से प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया था। जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया था।

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सोशल मीडिया पर दी थी जानकारी
यूपी कैडर की वर्ष 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने रविवार को इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दिए जाने की जानकारी अपने फेसबुक और एक्स एकाउंट के माध्यम से दी थी। दिव्या को मई 2026 में देवरिया के डीएम के पद से हटाकर राजस्व विभाग में अपेक्षाकृत कम महत्व के विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया था। वे तभी से असहज बताई जा रही थीं।
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शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, उनका त्यागपत्र केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को भेजने का निर्णय लिया गया था। इस विभाग के मंत्री स्वयं प्रधानमंत्री हैं, इसलिए अंतिम निर्णय उच्चस्तर पर ही होना था। इस मामले की फाइल राष्ट्रपति भवन तक जाएगी, क्योंकि आईएएस अधिकारियों के नियुक्ति प्राधिकारी वही होते हैं।

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