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यूपी: बदले जाएंगे सांसद और विधायकों के गनर के असलहे, राम मंदिर-हाईकोर्ट में तैनात होगें स्नाइपर; जानिए बदलाव

Mon, 14 Sep 2026 08:41 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 14 Sep 2026 08:41 PM IST
सार

Ram Temple security: शासन ने जनप्रतिनिधियों के गनर के पुराने असलहे बदलने का निर्णय लिया है। साथ ही राम मंदिर सहित अन्य महत्वपूर्ण जगह में स्नाइपर तैनात होंगे। 

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UP: MPs' and MLAs' gunmen's weapons will be changed, snipers will be deployed at the Ram Temple and the High
बढ़ाई जाएगी राम मंदिर की सुरक्षा। डेमो पिक। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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शासन ने जनप्रतिनिधियों के गनर के पुराने असलहे बदलने का निर्णय लिया है। पीएसी की नवगठित महिला वाहिनियों को भी ऑटोमैटिक हथियार मिलेंगे। यह खरीद पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत की जाएगी। गनर के लिए नाइन एमएम की 800 सब मशीनगन और 2.56 लाख कारतूस खरीदे जाएंगे। इन पर 5.59 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पीएसी की तीन महिला वाहिनियों को 373 पिस्टल और 90 असॉल्ट रायफल मिलेंगी। इनके लिए करीब 2 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है।
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राम मंदिर में तैनात होगा स्नाइपर
राम मंदिर, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लोकभवन, मेट्रो और हाईकोर्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में स्नाइपर तैनात होंगे। शासन ने 3 स्नाइपर रायफल खरीदने की मंजूरी दी है। एक रायफल की कीमत 10.76 लाख रुपये है। निगरानी के लिए 14 टेलीस्कोपिक सर्च मिरर भी खरीदे जाएंगे। ये हथियार विशेष सुरक्षा बल को दिए जाएंगे।
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