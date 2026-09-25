Lucknow News: बिलावल से श्याम कल्याण तक, विद्यार्थियों ने सीखी सुरों की बारीकियां

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लखनऊ। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में गायन और स्वर वाद्य विभाग की तीन दिवसीय कार्यशालाओं का शुक्रवार को समापन हुआ। 23 से 25 सितंबर तक चली कार्यशालाओं में विद्यार्थियों ने देश की प्रतिष्ठित संगीत विशेषज्ञों से शास्त्रीय संगीत का व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया। गायन में विदुषी अंजली मालकर ने राग बिलावल के प्रकारों की बारीकियां समझाईं। उन्होंने देवगिरी बिलावल की बंदिशों के जरिए आलाप और स्वर-विस्तार का अभ्यास कराया। अलहैया बिलावल व यमनी बिलावल के आलाप-पलटों का भी प्रशिक्षण दिया। स्वर वाद्य विभाग की कार्यशाला में सरोद वादिका डॉ. चंद्रिमा मजूमदार ने राग श्याम कल्याण, कामोद व शुद्ध सारंग के साथ आलाप, तान और लयकारी का अभ्यास कराया। कुलपति प्रो. मांडवी सिंह और कुलसचिव अतुल कुमार ने विशेषज्ञों के प्रति आभार जताया। कार्यशालाओं का संयोजन प्रो. सृष्टि माथुर ने किया।