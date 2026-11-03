{"_id":"6ae9b1bfbcf7e37fc608c8ba","slug":"video-video-parana-pashana-sa-chhaugdhachhaugdha-ka-parayasa-ka-varathha-ma-12-thasabra-ka-thall-ma-haga-aakarasha-ral-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: पुरानी पेंशन से छेड़छाड़ के प्रयास के विरोध में 12 दिसंबर को दिल्ली में होगी आक्रोश रैली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीडब्ल्यूडी स्थित प्रेरणा सदन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की ओर से प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इसमें महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने पुरानी पेंशन से छेड़छाड़ के प्रयास और कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन मांगों के समर्थन में 12 दिसंबर को दिल्ली में आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। प्रेसवार्ता में रैली की तैयारियों और कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा की गई।

... और पढ़ें