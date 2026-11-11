यूपी: छठ पूजा पर एक्सप्रेसवे पर यात्रियों के लिए होंगे विशेष इंतजाम, अवकाश रद्द; मुस्तैद रहेगा यूपीडा का स्टाफ

छठ पूजा पर उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर बढ़ने वाले यातायात दबाव को देखते हुए उप्र एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।

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सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी संबंधित एक्सप्रेसवे पर अतिरिक्त संसाधनों के साथ व्यवस्थाओं का पूरी क्षमता से संचालन किया जा रहा है। यातायात सुचारु रखने और यात्रियों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।त्योहारों के दौरान सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। पूरा स्टाफ यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए मुस्तैद रहेगा। यूपीडा ने वाहन चालकों से अपील की है कि यातायात बढ़ने से कुछ स्थानों पर प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।ऐसे में जल्दबाजी न करें, धैर्य बनाए रखें और यातायात नियमों का पालन करते हुए व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। योगी सरकार का संकल्प है कि त्योहारों की खुशियां हर परिवार तक सुरक्षित पहुंचें।