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एसआईआर: पूर्व मतदाता भर सकेंगे फार्म-6, धारा-31 के तहत  नहीं होगी कार्रवाई; पढ़ें पूरा अपडेट

Wed, 11 Nov 2026 08:16 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 11 Nov 2026 08:16 AM IST
सार

चुनाव आयोग ने उन पूर्व मतदाताओं को धारा-31 के तहत कानूनी कार्रवाई से राहत देते हुए बिना किसी भय के फार्म-6 जमा कर मतदाता सूची में फिर से नाम जुड़वाने का अवसर दिया है, बशर्ते उनका नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में दर्ज न हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से अपनी वर्तमान मतदाता सूची की जांच करने और नाम न होने पर तुरंत आवेदन करने की अपील की है।

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Former voters can fill Form 6 after SIR no action under Section 31 read full update
एसआईआर: पूर्व मतदाता भर सकेंगे फार्म-6

विस्तार
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चुनाव आयोग ने उन पूर्व मतदाताओं को राहत दी है, जिनका नाम वर्तमान सूची में नहीं है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से पहले पंजीकृत रहे मतदाता बिना किसी भय के फार्म-6 जमा कर सकेंगे। 

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इसके लिए उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह छूट तभी मिलेगी, जब उनका नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत न हो और फार्म-6 में घोषणा विधिसम्मत हो। 
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आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही इसकी जानकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी देने के लिए कहा गया है।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है। वे वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि नाम नहीं है, तो बिना किसी भय या संकोच के फार्म-6 जमा कर आवेदन करें।

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