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Video: पेपर मिल तिराहे पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, पुलिस चौकी के सामने उल्लंघन जारी
लखनऊ के पेपर मिल तिराहे के पास यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां यू-टर्न लेना मना होने और पुलिस द्वारा कई बार कट बंद किए जाने के बावजूद लोग जबरदस्ती रास्ता बनाकर निकल रहे हैं। महज 100 मीटर की अतिरिक्त दूरी तय करने से बचने के लिए वाहन चालक बैरिकेड्स को गिराकर नियम तोड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ठीक सामने पुलिस चौकी होने के बावजूद वहां कोई ट्रैफिक कर्मी मौजूद नहीं रहता, जिससे चालकों के हौसले बुलंद हैं।
यह स्थिति न केवल यातायात व्यवस्था को बाधित करती है, बल्कि राहगीरों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के कारण अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। पुलिस चौकी के सामने इस तरह की लापरवाही यातायात नियमों के प्रति लोगों की उदासीनता को दर्शाती है।
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