Video: पेपर मिल कॉलोनी में गणेश उत्सव, अक्षय समिति ने की आरती

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पेपर मिल कॉलोनी में अक्षय समिति की ओर से आयोजित गणेश उत्सव में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की आरती की। आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और भक्तिभाव के साथ गणपति के जयकारे लगाए। उत्सव को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। समिति की ओर से गणेश उत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

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