{"_id":"6b001b7deea8c470c50481a3","slug":"video-video-paema-matha-ka-lkhanauu-thara-jama-sa-jajha-raha-shahara-saugdhaka-para-dayavarajana-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, जाम से जूझ रहा शहर, सड़कों पर डायवर्जन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, जाम से जूझ रहा शहर, सड़कों पर डायवर्जन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 20 Nov 2026 03:35 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 03:35 PM IST







Link Copied



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार के लखनऊ दौरे के दौरान शहर के अंदर कटाई वाला पुल और अर्जुनगंज सुल्तानपुर रोड पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। गाड़ियों में भरकर बैरिकेडिंग पहुंचाई जा रही है जिससे कि सड़कों पर डायवर्जन किया जा सके। ... और पढ़ें

विज्ञापन