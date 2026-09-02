यूपी: डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल से शिष्टाचार भेंट की, औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर जोर

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय में जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तर प्रदेश और जर्मनी के बीच निवेश, नवाचार, कौशल विकास और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने की संभावनाओं पर सार्थक चर्चा हुई।

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तकनीकी सहयोग से रोजगार और कौशल विकास के नए अवसरों पर मंथन

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश, उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। निवेश के अनुकूल वातावरण, बेहतर आधारभूत सुविधाओं और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता से प्रदेश में वैश्विक निवेशकों के लिए व्यापक संभावनाएं बनी हैं। उन्होंने जर्मनी के साथ आर्थिक और औद्योगिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर जोर दिया।

बैठक में तकनीकी सहयोग, नवाचार, कौशल विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक निवेश के क्षेत्रों में संभावित साझेदारी पर भी विचार-विमर्श हुआ। दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ने से प्रदेश में आधुनिक तकनीक और निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार एवं कौशल विकास के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद जताई गई।

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इस अवसर पर राउनहेम, जर्मनी के महापौर डेविड रेंडल, इनोवेशन हब राइनमेन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन विट्टेकाइंड, जर्मन इंडियन बिजनेस अलायंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मल रमन, अध्यक्ष सेल्वाकुमार पेरियासामी समेत अन्य प्रतिष्ठितजन मौजूद रहे।