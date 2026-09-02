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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Special TET to be easier for school teachers, cutoff reduced; no negative marking

यूपी: स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए आसान होगी विशेष TET, घटाया गया कटऑफ; नहीं होगी माइनस मार्किंग

Wed, 02 Sep 2026 10:01 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 02 Sep 2026 10:01 PM IST
सार

Special TET in UP: यूपी के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए शासन द्वारा विशेष टीईटी परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। यह बदले हुए नियमों से होगी। 
 

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UP: Special TET to be easier for school teachers, cutoff reduced; no negative marking
कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी के नियम। - फोटो : ग्राफिक्स।

विस्तार
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प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के लिए विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने की कार्ययोजना शासन ने जारी कर दी है। विशेष टीईटी 150 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द विज्ञापन जारी कर परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2025 के आदेश में 31 अगस्त 2028 तक सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया था। हालांकि, पांच वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों को बिना टीईटी के सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है। आदेश के बाद प्रदेश के शिक्षक लगातार टीईटी से राहत की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। शिक्षकों ने दिल्ली में भी रैली की थी। इसी बीच शासन ने कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की घोषणा की थी। शासन की कार्ययोजना के अनुसार परीक्षा ढाई घंटे की होगी और प्रश्नपत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इसमें प्राथमिक (कक्षा एक से पांच) और उच्च प्राथमिक (कक्षा छह से आठ) स्तर पर कार्यरत शिक्षक तथा विशेष शिक्षक शामिल होंगे।

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सामान्य वर्ग के लिए 60 फीसदी अंक जरूरी

150 अंकों की परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 90 अंक यानी 60 फीसदी अंक हासिल करने होंगे। एससी-एसटी, ओबीसी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी तथा आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 55 फीसदी यानी 82 अंक निर्धारित किए गए हैं।

150 अंकों की होगी परीक्षा 

UP: Special TET to be easier for school teachers, cutoff reduced; no negative marking
टीईटी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

उत्तर प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की कार्ययोजना जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिए जाने के कारण विभाग ने इस परीक्षा के आयोजन की तैयारी शुरू की है। यह विशेष टीईटी परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। राज्य में कार्यरत सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत इस परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य किया गया है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य पात्रता मानकों को पूरा कराने के साथ-साथ कार्यरत शिक्षकों की योग्यता का सटीक आकलन करना है। परीक्षा की तिथियां, आवेदन प्रक्रिया और अन्य विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही संबंधित विभाग द्वारा अलग से घोषित किए जाएंगे।
 

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