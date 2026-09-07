VIDEO: नाका चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी न होने से लग गया जाम

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देर शाम हुई बारिश के बाद नाका चौराहे पर पिछले आधे घंटे से ट्रैफिक पुलिसकर्मी न मौजूद होने से चौराहे पर जाम लगा हुआ है। लाटूश रोड, चारबाग, गौतम बुद्ध मार्ग चोक है। जाम लगता देख मौके पर 112 पीवीआर कर्मियों को आना पड़ा और वह यातायात को चला रहे है। पिछले एक घंटे से ट्रैफिक बूथ खाली पड़ा हुआ है।

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