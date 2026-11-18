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VIDEO: मंत्री अनिल राजभर के सरकारी आवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 18 Nov 2026 01:38 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 01:38 PM IST







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लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित मंत्री अनिल राजभर के सरकारी आवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे आरक्षण घोटाला 68500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को बुलाकर अंदर बात की व डेलिगेशन को सचिवालय बुलाया इसके बाद अन्य अभ्यार्थियों को बस में बैठकर इको गार्डन भेजा गया। ... और पढ़ें

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