Video: मोर्चरी पर धरने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य और ज्वाइंट सीपी में बहस

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कंदैला गोलीकांड में घायल पार्वती देवी की मौत के बाद लखनऊ में मोर्चरी के बाहर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठे थे। इसी दौरान ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार मौके पर पहुंचे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस के दौरान मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच भी तीखी नोकझोंक की स्थिति बन गई। कुछ देर के लिए वहां झड़प जैसा माहौल रहा। स्थिति को देखते हुए मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। मोर्चरी परिसर में काफी देर तक गहमागहमी बनी रही।

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