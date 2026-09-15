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यूपी: मौसम विभाग ने दिए मानसून की विदाई के संकेत, इन जिलों में बारिश के बाद प्रदेश में बदलेगा माहौल

Tue, 15 Sep 2026 09:54 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 15 Sep 2026 09:54 PM IST
सार

Weather in UP: यूपी में मानसून की विदाई के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 19 सितंबर के बाद से मानसून प्रदेश से विदा लेना शुरू कर देगा। 

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UP: Meteorological Department signals departure of monsoon, after rain in these districts, the atmosphere in t
यूपी में मानसून। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में मंगलवार को तराई और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में छिटपुट बूंदाबांदी हुई। बुधवार को भी तराई में कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। इसके बाद प्रदेश में मानसूनी बारिश में कमी आएगी।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 19 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम के पूरी तरह शुष्क होने की संभावना है। इसी के साथ पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू होने के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। मंगलवार को प्रयागराज, इटावा, सोनभद्र, बांदा, झांसी, मुरादाबाद, आगरा आदि में हल्की बूंदाबांदी हुई।
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19 सितंबर से यूपी में मानसून के विदाई की आहट

यूपी में मानसून अब विदाई की ओर बढ़ रहा है। क्षेत्रीय माैसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। इसके बाद यूपी में भी मानसूनी बारिश पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में मानसून का मिजाज शुरू से ही उतार-चढ़ाव भरा रहा। जून- जुलाई में बारिश की बड़ी कमी रही। अगस्त में अच्छी बारिश ने कमी को काफी हद तक पूरा किया। लेकिन सितंबर में फिर बारिश कमजोर हुई। इस सीजन में अब तक यूपी में वर्षा सामान्य से चार प्रतिशत कम दर्ज हुई है।

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