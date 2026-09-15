यूपी: मौसम विभाग ने दिए मानसून की विदाई के संकेत, इन जिलों में बारिश के बाद प्रदेश में बदलेगा माहौल

यूपी में मानसून अब विदाई की ओर बढ़ रहा है। क्षेत्रीय माैसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। इसके बाद यूपी में भी मानसूनी बारिश पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में मानसून का मिजाज शुरू से ही उतार-चढ़ाव भरा रहा। जून- जुलाई में बारिश की बड़ी कमी रही। अगस्त में अच्छी बारिश ने कमी को काफी हद तक पूरा किया। लेकिन सितंबर में फिर बारिश कमजोर हुई। इस सीजन में अब तक यूपी में वर्षा सामान्य से चार प्रतिशत कम दर्ज हुई है।