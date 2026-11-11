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Video: मौलाना आजाद के जन्मदिवस पर प्रेस क्लब में हुई परिचर्चा, वक्ताओं ने रखे विचार

Akash Dwivedi

Updated Wed, 11 Nov 2026 05:29 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 05:29 PM IST







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मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को प्रेस क्लब में नेशनल इत्तेहाद-ए-मिल्लत कन्वेंशन की ओर से परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें पूर्व एमएलसी सेराज मेंहदी और पूर्व मंत्री इंसराम अली समेत कई लोगों ने मौलाना आजाद के विचारों और योगदान पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में कवि सर्वेश अस्थाना ने अपनी कविता की पंक्तियां सुनाईं। ... और पढ़ें

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