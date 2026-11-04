{"_id":"6aeb4bbad8126cc8790f6969","slug":"video-video-mahagava-ma-55-varashhaya-mahal-sa-thashhakarama-ka-aarapa-garafatara-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: महिंगवा में 55 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महिंगवा थाना क्षेत्र में 55 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी राममिलन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुधवार को उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। एसओ राधेश्याम मौर्य ने बताया कि घटना सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे की है। आरोप है कि राममिलन सिंह घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद मामले की जांच और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

... और पढ़ें