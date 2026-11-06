{"_id":"6aedb6c8e8beb913180a7675","slug":"video-video-pajana-ka-btha-marataya-saugdhaka-para-na-faka-samamana-ka-satha-kara-vasarajana-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: पूजन के बाद मूर्तियां सड़क पर न फेंकें, सम्मान के साथ करें विसर्जन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्रिलोकीनाथ मार्ग स्थित दारुलशफा के बी-ब्लॉक में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कार्यालय पर ‘मंगलमान ई-विसर्जन अभियान’ का शुभारंभ किया गया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने लोगों से दीपावली पूजन के बाद मूर्तियों को सड़क पर न फेंकने और सम्मान के साथ विसर्जित करने की अपील की। उन्होंने विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी उत्पाद अपनाने का भी संदेश दिया। कार्यक्रम में अभियान के संयोजक राम कुमार तिवारी, महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी और अनुज गौतम मौजूद रहे।

... और पढ़ें