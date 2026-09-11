VIDEO: एडीएम राजस्व के साथ तहसील प्रशासन की टीम पहुंची इटौंजा के बाढ़ प्रभावित गांव

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एडीएम राजस्व राकेश सिंह के साथ बख्शी का तालाब तहसील प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को इटौजा के बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया है। उन्होने यहां पर ग्रामीणों से बातचीत करके पिछले 24 घंटे के दौरान गोमती नदी के बढ़े जलस्तर की भी जानकारी साझा किया है। इसके साथ सुल्तानपुर,बहादुरपुर,हरदा,अकडरिया,दुघरा गांव में राजस्व टीम द्वारा प्रभावित किसानों को आस्वासन दिया कि,प्रशासन उनके साथ है। उन्होने बताया कि,लासा गांव के मार्ग को मिटटी पटान करके उंचा करा दिया गया है। अबकी बाढ का पानी उतरने के बाद सुल्तानपुर ,बहादुरपुर गांव की इस सड़क को उंचा करवाया जाएगा।

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