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बहराइच: बाइक रोककर पीटा और फिर पानी में डुबोने का आरोप; भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत पांच पर एफआईआर

Fri, 11 Sep 2026 07:06 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच
अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 11 Sep 2026 07:06 PM IST
सार

बहराइच में भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत पांच पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर युवक की बाइक रोककर उसे पीटने और फिर पानी में डुबोने का आरोप है। आगे पढ़ें पूरी खबर...  

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FIR registered against five individuals including former district president of Bhim Army in Bahraich
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के बहराइच में खुटेहना निवासी महिला की तहरीर पर पुलिस ने भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत पांच लोगों के विरुद्ध मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसके 21 वर्षीय बेटे की पिटाई करने के बाद उसे पानी में डुबोकर मारने का प्रयास किया।

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खुटेहना चौराहा निवासी पूनम देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा दीपक राव बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे बाइक से खुटेहना-गिलौला मार्ग स्थित अपनी दुकान जा रहा था। आरोप है कि गोबार मंदिर के पास भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष इमलियागंज निवासी राम सुरेश पासवान, खोरिया सफीक निवासी बृजेश पासवान और उनके कुछ साथियों ने दीपक की बाइक रोक ली।
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इसके बाद आरोपियों ने दीपक को पीटकर उसे पानी में डुबोकर जान से मारने का प्रयास किया। इससे दीपक बेहोश हो गया। आसपास के लोगों के एकत्र होने पर आरोपी मौके से भाग गए। थाना प्रभारी दीपक सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर सुरेश पासवान समेत आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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