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Video: लखनऊ में शांति स्वरूप भटनागर टूर्नामेंट में वॉलीबाल का मुकाबला
विकासनगर सेक्टर-7 स्थित सीएसआईआर-सीमैप कॉलोनी में केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान की ओर से आयोजित 53वें शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल टूर्नामेंट में वॉलीबाल खेलते सीएसआईआर-एनएमएल जमशेदपुर (नारंगी टी-शर्ट) और सीएसआईआर-आईआईसीटी हैदराबाद (नीली टी-शर्ट) की टीमें।
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