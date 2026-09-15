Video: लखनऊ में नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना

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गोमतीनगर स्थित शीरोज कैफे से इनर व्हील क्लब की ओर से नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना की गई। क्लब की सदस्यों ने जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से राहत सामग्री एकत्र की। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों की मदद करना सामाजिक जिम्मेदारी है। राहत सामग्री में जरूरत के सामान शामिल किए गए हैं, जिन्हें नेपाल में बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

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