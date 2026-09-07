Video: लखनऊ में जानकीपुरम विस्तार में तेज बारिश, उमस से मिली राहत

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जानकीपुरम विस्तार में सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही मौसम का मिजाज बदल गया और आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश से पिछले कई घंटों से उमस और गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली। बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा होने लगा, जिससे कुछ स्थानों पर राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, बारिश से तापमान में गिरावट आने के साथ मौसम सुहाना हो गया। कई लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और आसपास के प्रतिष्ठानों में रुक गए।

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