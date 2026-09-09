{"_id":"6aa150f0b1e4ca5dd30f88b1","slug":"video-video-lkhanauu-ka-parasavarata-ma-sajaya-saha-na-uthae-janahata-ka-mathatha-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: लखनऊ की प्रेसवार्ता में संजय सिंह ने उठाए जनहित के मुद्दे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोमती नगर के विवेक खंड स्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश से जुड़े विभिन्न राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा। संजय सिंह ने सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते हुए पार्टी की आगामी रणनीति पर भी बात रखी। प्रेसवार्ता में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

... और पढ़ें