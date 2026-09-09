यूपी: सुल्तानपुर-वाराणसी से वाया लखनऊ मुंबई के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें; वेटिंग के यात्रियों को मिलेगी राहत

उत्तर रेलवे प्रशासन ने सुल्तानपुर और वाराणसी से वाया लखनऊ लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के लिए 21 अक्तूबर सेदो जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग सूची को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। दीपावली के दौरान लखनऊ से दिल्ली, मुंबई और हावड़ा रूट पर यात्रियों को कन्फर्म सीटें नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में ये ट्रेनें यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

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