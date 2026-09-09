फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Basic Education Department directive on TET; teachers who have already cleared TET or CTET are not require

यूपी: टीईटी पर बेसिक शिक्षा विभाग का निर्देश, पहले से टीईटी-सीटीईटी वाले शिक्षकों को दोबारा परीक्षा जरूरी नहीं

Wed, 09 Sep 2026 06:48 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 09 Sep 2026 06:48 PM IST
सार

बेसिक शिक्षा विभाग ने विशेष टीईटी को लेकर शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट की है। पहले से टीईटी या सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को दोबारा विशेष टीईटी देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, जिन शिक्षकों ने विशेष टीईटी नहीं किया है, उन्हें परीक्षा के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा। विभाग ने निर्देश जारी कर भ्रम दूर किया है।

विज्ञापन
UP: Basic Education Department directive on TET; teachers who have already cleared TET or CTET are not require
tet - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बेसिक शिक्षा विभाग ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (विशेष टीईटी) को लेकर शिक्षकों के लिए स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देश जारी किया है। विभाग के अनुसार, जिन शिक्षकों ने पहले ही टीईटी या सीटीईटी उत्तीर्ण किया है, उनके लिए दोबारा विशेष टीईटी में शामिल होना अनिवार्य नहीं है।

विज्ञापन


वहीं, जिन शिक्षकों ने पहले विशेष टीईटी नहीं किया है, उन्हें इस परीक्षा के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने शिक्षकों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने को कहा है।

विज्ञापन

पहले से पात्र शिक्षकों को दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं

बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक, पहले से टीईटी या सीटीईटी की पात्रता रखने वाले शिक्षकों को विशेष टीईटी में दोबारा शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी। इससे ऐसे शिक्षकों को राहत मिलेगी, जो पहले ही निर्धारित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

विशेष टीईटी नहीं करने वालों को करना होगा आवेदन

जिन शिक्षकों ने अभी तक विशेष टीईटी नहीं किया है, उन्हें परीक्षा के लिए आवेदन करने को कहा गया है। विभाग ने निर्देश जारी कर शिक्षकों के बीच इस संबंध में बनी असमंजस की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed