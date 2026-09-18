{"_id":"6aad1f68bd78c667f40e8dfc","slug":"video-video-lgajara-safara-ma-gaja-ka-khapa-tha-tasakara-garafatara-12750-kal-gaja-bramatha-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: लग्जरी सफारी में गांजे की खेप, दो तस्कर गिरफ्तार; 12.750 किलो गांजा बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लग्जरी टाटा सफारी से गांजे की सप्लाई करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के दो सदस्यों को नगराम पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, नगराम-गंगागंज मार्ग पर शिवपुरा मोड़ के पास चेकिंग के दौरान काले रंग की सफारी को रोककर तलाशी ली गई। वाहन में बोरी के अंदर छिपाकर रखा 12.750 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजे की कीमत करीब सात लाख रुपये बताई है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सचिन सिंह (32), निवासी बाराबंकी और हाल पता गोसाईगंज, तथा सत्यम सिंह (20), निवासी तमोरिया, नगराम के रूप में हुई। इनके पास से तीन मोबाइल, 3,100 रुपये और पीली धातु की चेन भी बरामद हुई। वाहन समेत कुल बरामदगी करीब 30 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गिरोह गोंडा के जरवल और आसपास के इलाकों से गांजा खरीदकर सफारी से लाता था। इसके बाद लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जाती थी। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

... और पढ़ें