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यूपी: 'जेन-जी को रोक पाना मुश्किल', चंद्रशेखर के इतना कहते ही उग्र हो गई भीड़; बैरिकेडिंग तोड़ अंदर घुसे युवा

Fri, 18 Sep 2026 05:22 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 18 Sep 2026 05:22 PM IST
सार

सीतापुर में सामाजिक न्याय प्रचार यात्रा व कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें पहुंचे सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि वोट की ताकत से हालात बदलेंगे। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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MP Chandrashekhar stated power of vote would change situation During Social Justice Campaign Yatra
सांसद चंद्रशेखर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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यूपी के सीतापुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को मिश्रिख के मेला मैदान में आयोजित सामाजिक न्याय प्रचार यात्रा व कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अभी से आगामी चुनावों की तैयारी में जुटें। कहा कि बहन-बेटियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अधिकारों की अनदेखी करने वालों और गुंडागर्दी वाली सरकार को उखाड़ फेंकना होगा।

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वहीं, इस सम्मेलन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। चंद्रशेखर के एक बयान के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और कई युवा  पंडाल के पाइपों पर चढ़ गए। इस दौरान मची अफरातफरी और भगदड़ में कई कार्यकर्ता गिरकर चोटिल हो गए।

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'इनको अंदर आने दो' कहते ही बिगड़े हालात

जनसभा में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था। चंद्रशेखर आजाद जब मंच से संबोधन कर रहे थे, तभी उन्होंने कह दिया, "यह जेन-जी है, इनको रोक पाना मुश्किल है, इनको अंदर आने दो।" राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतना कहते ही पांडाल के बाहर मौजूद समर्थक उग्र हो गए और सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे।

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MP Chandrashekhar stated power of vote would change situation During Social Justice Campaign Yatra
पोल पर चढ़े युवा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

पंडाल पर चढ़े युवा, पुलिस से अभद्रता

जोश में होश खोए दर्जनों युवा कार्यकर्ता जान जोखिम में डालकर पंडाल के ऊंचे लोहे के ढांचे पर चढ़ गए। मंच संचालक और मौके पर तैनात पुलिसकर्मी लगातार लाउडस्पीकर से नीचे उतरने की अपील करते रहे, लेकिन समर्थकों ने एक न सुनी। अफरातफरी के माहौल के कारण वहां मौजूद मीडियाकर्मियों और पुलिस कर्मचारियों को खुद को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। बाद में चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं कमान संभाली और काफी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को समझा-बुझाकर शांत कराया।

मिश्रिख सीओ विशाल गुप्ता ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पार्टी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि मंच से व्यवस्था बनाए रखने का एनाउंसमेंट कराया जाए और बैरिकेडिंग मजबूत रखी जाए। आरोप है कि आजाद समाज पार्टी के आयोजकों ने सीओ की हिदायत पर ध्यान नहीं दिया, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिसबल की मुस्तैदी और समझदारी से समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया।

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