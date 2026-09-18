Video: हत्या कर शव बक्से में छिपाया, ई-रिक्शे से नहर के नीचे फेंका; तीन गिरफ्तार

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प्रेम संबंध में रोड़ा बन रहे पति रामकिशोर वाल्मीकि की कथित हत्या कर शव को लकड़ी के बक्से में छिपाने और बाद में ई-रिक्शे से नहर के नीचे फेंकने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मोहनलालगंज पुलिस ने शुक्रवार को सूफिया बानो समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग को भी संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू और ई-रिक्शा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक, सूफिया के रामकिशोर से करीब चार साल से संबंध थे और करीब दो साल पहले दोनों ने निकाह किया था। बाद में रामकिशोर को सूफिया के मुन्ना उर्फ मुच्छड़ से संबंधों की जानकारी हुई, जिसके बाद विवाद होने लगा। पुलिस का दावा है कि 14/15 सितंबर की रात सूफिया ने मुन्ना और मो. इकबाल उर्फ वसीर अहमद को घर बुलाया। आरोप है कि दोनों ने सो रहे रामकिशोर पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को बक्से में रखकर बिस्तर के नीचे छिपा दिया गया।

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