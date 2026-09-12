Video: खेल महोत्सव में बच्चों ने दिखाया खेल और सांस्कृतिक हुनर

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डॉ. सुरेंद्र सिंह मेमोरियल स्कूल की ओर से खेल महोत्सव-2026 का आयोजन महानगर विस्तार स्थित हॉर्नर कॉलेज में किया गया। महोत्सव के दौरान बच्चों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। सतोलिया खेल में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और खेल भावना का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की गीत प्रस्तुति से हुई। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन और टीमवर्क की भावना विकसित करना रहा। स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रतिभागी बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। खेल महोत्सव में विद्यार्थियों ने खेल के साथ सांस्कृतिक प्रतिभा भी प्रस्तुत की।

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