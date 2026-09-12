Video: डीएम लखनऊ ने इटौंजा बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचे, बोले- जलस्तर नहीं होगी खास बढ़ोतरी

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शनिवार को लगभग 2 बजे डी एम लखनऊ विशाख जी इटौंजा के बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचे। उन्होंने सुल्तानपुर,बहादुरपुर,लासा गांव के ग्रामीणों से बातचीत कर गांव,फसल और आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ आवश्यकताओं के बारे पूछताछ किया। ग्रामीणों ने इटौंजा माल रोड पर लासा गांव के सामने डाट पुलिया निर्माण,इन गांव की सड़क ऊंची करने की पिछले वर्ष की मांग दोहराया है। सुल्तानपुर बहादुरपुर गांव के ग्रामीणों ने कहा कि,पिछले वर्ष बाढ़ के पानी से जो सड़क बह गई थी उसका अभी तक उसका डामरी कारण नहीं किया गया।

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