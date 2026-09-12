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Video: लखनऊ में दो जगहों पर सड़क धंसी, पुलिस ने पेड़ की डाल लगाई

Akash Dwivedi

Updated Sat, 12 Sep 2026 02:52 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 02:52 PM IST







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महानगर स्थित मिडलैंड हॉस्पिटल के सामने दो जगह सड़क धंसी। वहीं, पर मौजूद पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेट्स कर दिए हैं। गड्डों में पेड़ की डाल लगा दी है। ... और पढ़ें

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