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सेमिनार का उद्घाटन प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने किया। उन्होंने विरासत संरक्षण में इंटैक के प्रयासों की सराहना की। इंटैक के चेयरमैन अशोक सिंह ठाकुर ने सूचीकरण के लिए एक समान प्रारूप बनाने पर जोर दिया। उपाध्यक्ष मालविका पठानिया ने संरक्षण में तकनीक के इस्तेमाल की जरूरत बताई। आर्किटेक्चरल हेरिटेज डिवीजन की प्रिंसिपल डायरेक्टर ए. विजया ने राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए सभी संबंधित संस्थाओं को साथ लाने की बात कही। भारतीय रेलवे की हेरिटेज सेल की ईडी अशिमा मेहरोत्रा ने रेलवे की ऐतिहासिक धरोहरों के अभिलेखीकरण और संरक्षण में समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया। एएसआई के संयुक्त महानिदेशक डॉ. लाडोस्वामी और अधीक्षण पुरातत्वविद अनिल कुमार ने भवनों और मंदिरों के सर्वेक्षण की परियोजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में संस्कृति विभाग की विशेष सचिव दीपा रंजन, नगर आयुक्त गौरव कुमार और यूपी पुरातत्व निदेशक रेणु द्विवेदी समेत देशभर के विशेषज्ञ और शिक्षाविद शामिल हुए।अवध की लघु चित्रकला ने खींचा ध्यानसेमिनार में अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कलाकार विष्णु नारायण अग्रवाल को सम्मानित किया गया। उनकी भारतीय लघु चित्रकला, इस्लामिक सुलेख और तंत्र कला की दुर्लभ कृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें मुगल, फारसी, पहाड़ी, कांगड़ा और अवध शैली की कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। शाम को संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित ''कलांकुरण'' में आस्था गोस्वामी ने अवधी गायन, पीयूष पांडेय की टीम ने कथक और नौशाद अली ने कठपुतली नृत्य प्रस्तुत किया।