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पहला उपकरण एडवांस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असेसमेंट कंप्यूटर डिवाइस है। इसका डिजाइन नंबर 6568144 है। इसे 20 नवंबर को स्वीकृति मिली थी। यह आविष्कार की मौलिकता का आकलन करने में मदद करेगा। दूसरा उपकरण एनवायर्नमेंटल लेजिस्लेशन एनालिसिस कंप्यूटर डिवाइस है। इसका डिजाइन नंबर 6568142 है। यह प्रदूषण नियंत्रण मानकों का विश्लेषण करेगा। तीसरा उपकरण स्मार्ट एनवायर्नमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कंप्यूटर टर्मिनल है। इसका डिजाइन नंबर 6568143 है। इसे 25 नवंबर को स्वीकृति मिली। यह विकास परियोजनाओं के प्रभावों का वैज्ञानिक आकलन करने में सहायक होगा। इससे पर्यावरणीय नुकसान जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी।

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने शोध के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय के सुशील कुमार और उनकी सह-आविष्कारक टीम को यह सफलता मिली है। ब्रिटेन के बौद्धिक संपदा कार्यालय ने तीन कंप्यूटर उपकरणों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए हैं। इन उपकरणों से बौद्धिक संपदा और पर्यावरणीय कानूनों का विश्लेषण आसान होगा। यह उपलब्धि रजिस्टर्ड डिजाइंस एक्ट 1949 के तहत हासिल हुई है। टीम में सेंतिकुमला जमीर, ऋषिकेश सिंह फौजदार, रोहिन कौल और शिखा वर्मा शामिल हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पूरी टीम को बधाई दी है।