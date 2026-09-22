Video: कैलाश छात्रावास की छात्राओं का प्रदर्शन जारी

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लखनऊ विश्वविद्यालय में कैलाश छात्रावास की छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। छात्राओं की समस्याओं को सुनने और उन्हें समझाने के लिए मौके पर प्रॉक्टर राकेश द्विवेदी और डीएसडब्ल्यू प्रो. अमिता कनौजिया पहुंचीं। दोनों अधिकारियों ने छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानने और प्रदर्शन समाप्त करने के लिए समझाने का प्रयास किया।

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