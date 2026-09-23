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यूपी: पुलिस की गाड़ी से कूदा युवक, टूट गईं सांसें; भूमि विवाद पर पांच महिलाओं समेत उसे ला रही थी थाने

Wed, 23 Sep 2026 08:35 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, श्रावस्ती
अमर उजाला नेटवर्क, श्रावस्ती Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 23 Sep 2026 08:35 AM IST
सार

पुलिस के वाहन से कूदने पर युवक की मौत हो गई। टीम भूमि विवाद सुलझाने पहुंची थी। शांतिभंग के तहत पांच महिलाओं समेत उसे थाने ले जा रही थी। रास्ते में वह गाड़ी से कूद गया। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Youth dies after jumping from police vehicle in Shravasti
जानकारी देतीं डीएम अन्नपूर्णा गर्ग, साथ में मौजूद एसपी राहुल भाटी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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यूपी के श्रावस्ती में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस मौके पर विवाद कर रही पांच महिलाओं और एक युवक को लेकर थाने आ रही थी। इसी दौरान पुलिस वाहन से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मामले में डीएम ने राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को निलंबित करते हुए जांच टीम गठित की है।

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घटना इकौना तहसील के गिलौला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिसवारा की है। यहां पर दो पक्षों में भूमि विवाद था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। इसके बाद पांच महिलाओं और एक युवक को लेकर थाने जा रही थी। रास्ते में एक युवक की गाड़ी से गिर गया। उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां जांच के बाद डॉक्टर से उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, युवक चलती गाड़ी से कूद गया था।

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पुलिस और राजस्व टीम गांव गई थी

सूचना मिली तो डीएम अन्नपूर्णा गर्ग, एसपी राहुल भाटी और एएसपी चंद्रकेश सिंह ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि सिसवारा गांव में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद था। इसकी शिकायत समाधान दिवस में एसडीएम से भी की गई थी। विवाद को लेकर मंगलवार की रात नायब तहसीलदार आयुष, गिलौला थाना प्रभारी आशीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व टीम गांव गई थी। 

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इस दौरान विवाद कर रही पांच महिलाओं और एक युवक मदारपुरवा निवासी कमलेश को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्हें लेकर पुलिस थाने जा रही थी। रास्ते में कमलेश चलती गाड़ी से कूद गया। नीचे गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 

राजस्व निरीक्षक व लेखपाल निलंबित

घटना में प्रथम दृष्टया लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की घोर लापरवाही परिलक्षित हुई है। इसके बाद राजस्व निरीक्षक व लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है।

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