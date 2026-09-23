गोंडा: देर रात पुलिस और गौतस्करों की मुठभेड़, गोली लगने से दो अपराधी घायल; दबोचे गए कई और साथी

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पुलिस के अनुसार, टेपरा मगुरही निवासी श्रवण कुमार शुक्ला ने 22 सितंबर को थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी गाय और बछिया को खेत में चरने के लिए बांधा था, लेकिन शाम को लौटने पर बछिया गायब मिली। पीड़ित ने कुछ स्थानीय लोगों पर संदेह जताया था। तहरीर मिलने के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।एएसपी राधेश्याम राय ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए कटराबाजार पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। टीमों ने संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। मंगलवार रात करीब 12:55 बजे बनगांव से कटराबाजार जाने वाली सड़क पर पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्धों को रोकने का इशारा किया गया।पुलिस का कहना है कि खुद को घिरता देख बाइक सवार वाहन छोड़कर भागने लगे और पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग कर दी। पुलिस की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में मंगुरही निवासी कबीउल्लाह के पैर में गोली लग गई। वहीं, उसके दो अन्य साथी सुहेल और शमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें भी दबोच लिया।पुलिस ने घायल आरोपी कबीउल्लाह के पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया, जबकि बाइक की डिग्गी की तलाशी लेने पर एक बड़ा धारदार चाकू मिला। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कबीउल्लाह (निवासी मंगुरही), सुहेल (निवासी तेलिन पुरवा) और शमी (निवासी मंगरही) के रूप में हुई है। घायल आरोपी कबीउल्लाह पर पूर्व से भी तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।