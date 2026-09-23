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यूपी: डिप्लोमा इन फार्मेसी में 25 सितंबर से शुरू होगा प्रवेश, विस्तृत काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी; पूरा अपडेट

Wed, 23 Sep 2026 08:07 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 23 Sep 2026 08:07 AM IST
सार

यूपी में डिप्लोमा इन फार्मेसी में 25 सितंबर से प्रवेश शुरू हो जाएगा। इसके लिए  विस्तृत प्रवेश काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आगे पढ़ें और जानें पूरा अपडेट...

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Admissions for Diploma in Pharmacy to begin on September 25 detailed counseling schedule released
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी (डीफार्मा) पाठ्यक्रम में प्रवेश की ऑनलाइन काउंसिलिंग 25 सितंबर से शुरू होगी। प्रवेश परीक्षा जेईईसीयूपी-2026 की मेरिट व रैंक के आधार पर पात्र अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम, चरण वार तिथि, दिशा-निर्देश व सीटों का विवरण परिषद की वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर अपलोड कर दी गई है।

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इसके अनुसार पहले चरण की मुख्य काउंसिलिंग ग्रुप-ई (फार्मेसी) के लिए यूपी के पात्र अभ्यर्थियों के लिए होगी। इसमें चॉइस फिलिंग 25 से 27 सितंबर, सीट आवंटन 28 सितंबर को तथा फ्रीज-फ्लोट विकल्प व सिक्योरिटी और काउंसिलिंग फीस जमा करने की प्रक्रिया 29 सितंबर से 1 अक्तूबर तक होगी। सीट फ्रीज करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन भी 29 सितंबर से 1 अक्तूबर तक जिला हेल्प सेंटरों पर किया जाएगा। 

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महत्वपूर्ण तारीखें...

दूसरे चरण में चॉइस फिलिंग 3 से 4 अक्तूबर, सीट आवंटन 5 अक्तूबर तथा फ्रीज-फ्लोट विकल्प व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 6 से 8 अक्तूबर तक होगी। इसी अवधि में फ्रीज अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन भी जिला हेल्प सेंटरों पर कराया जाएगा। तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग 9 से 11 अक्तूबर तक तथा सीट आवंटन 12 अक्तूबर को होगा।  

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इसमें सिक्योरिटी व काउंसिलिंग फीस जमा करने की प्रक्रिया 13 से 15 अक्तूबर तक होगी। इसमें फ्लोट विकल्प नहीं होगा। फ्रीज अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन भी 13 से 15 अक्तूबर तक होगा। पहले से तीसरे चरण में आवंटित सीट वापस लेने की प्रक्रिया 14 व 15 अक्टूबर तक होगी।

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