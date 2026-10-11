{"_id":"6acb8c239770729f930169b5","slug":"video-video-kagarasa-parathasha-athhayakashha-ka-patha-chhaugdhana-ka-btha-ajaya-raya-na-kae-hanamana-ja-ka-tharashana-bl-mana-ja-ka-naii-jamamathara-mabraka-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद अजय राय ने किए हनुमान जी के दर्शन, बोले- मोना जी को नई जिम्मेदारी मुबारक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद अजय राय ने किए हनुमान जी के दर्शन, बोले- मोना जी को नई जिम्मेदारी मुबारक

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 11 Oct 2026 06:46 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 06:46 PM IST







Link Copied



लखनऊ के हजरतगंज स्थित हनुमान मंदिर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नई अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना जी को नई जिम्मेदारी मुबारक हो। उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। वो कांग्रेस को आगे बढ़ाएं। ... और पढ़ें

विज्ञापन