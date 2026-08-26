Video: जेपीएनआईसी के बाहर पुलिस तैनात, प्रदर्शन की आशंका को लेकर निगरानी

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गोमतीनगर स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) को सरकार द्वारा अपने कब्जे में लिए जाने के बाद परिसर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस की मौजूदगी का उद्देश्य किसी भी तरह के प्रदर्शन या विरोध-प्रदर्शन को रोकना और मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

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