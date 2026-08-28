Lucknow News: सीवर चोक और जलभराव की शिकायतों पर विधायक ने अफसरों को लगाई फटकार

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अधिकारियों को एक माह में कार्य पूरे करने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। नई सीवर लाइन, नाले-नालियों, सीवर चोक, जलभराव और दूषित पेयजल आपूर्ति पर चर्चा हुई। बोरा ने सड़कों के गड्ढे बरसात के बाद भरने और नई सीवर लाइन बिछाने का कार्य एक माह में पूरा करने को कहा। उन्होंने दूषित पेयजल शिकायतों के तत्काल समाधान के आदेश दिए। विधायक ने कई क्षेत्रों में सीवर चोक पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को मौके पर निरीक्षण कर समस्याओं का तत्काल समाधान करने और 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया। सीवेज पंपिंग स्टेशनों की व्यवस्था में लापरवाही पर भी फटकार लगाई गई।

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लखनऊ। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉ. नीरज बोरा ने बृहस्पतिवार को सीवर, सड़क, सफाई, जल निकासी और पेयजल आपूर्ति की समीक्षा की। बैठक सीतापुर रोड स्थित सेवा परिसर में हुई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल थे।