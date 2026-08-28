Lucknow News: उद्घाटन के चार माह बाद भी लक्ष्मण मंडपम में सुविधाएं नहीं

विज्ञापन

विवेकखंड-2 जन कल्याण समिति के सचिव राजीव सक्सेना ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया था लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। केंद्र में पुस्तकालय, जिम, स्वास्थ्य सुविधाएं, बैंकिंग और सोलर ऊर्जा जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थीं। समिति ने अधिकारियों को कई बार अवगत कराया। इसके बाद भी उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब समिति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि एक प्रतिनिधिमंडल 29 अगस्त को लखनऊ प्रवास के दौरान उन्हें ज्ञापन देगा। यह ज्ञापन सुविधाओं को जल्द शुरू करने की मांग करेगा।सचिव राजीव सक्सेना ने बताया कि केंद्र बुजुर्गों के लिए था। उनके लिए पुस्तकालय, जिम और स्वास्थ्य केंद्र प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग सुविधा, एटीएम, लिफ्ट और सोलर प्लांट भी शामिल थे। इन सभी सुविधाओं का लाभ अभी तक वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिल पाया है। इससे उन्हें परेशानी हो रही है।