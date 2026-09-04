Video: जन्माष्टमी को लेकर बांग्ला बाजार में बढ़ी रौनक, पूजा सामग्री की खरीदारी तेज

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जन्माष्टमी के अवसर पर बांग्ला बाजार में सुबह से ही रौनक बढ़ गई है। दुकानों पर मोर पंख, कान्हा का झूला और सजावट के विभिन्न सामान सजे हुए हैं। पूजा-पाठ की सामग्री खरीदने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ बाजार में जुटी है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंच रही हैं। श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण की पूजा और घर में झांकी सजाने के लिए अपनी पसंद के सामान खरीद रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक जन्माष्टमी को लेकर सजावटी सामान और पूजन सामग्री की मांग बढ़ी है।

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