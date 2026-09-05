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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Vinod Tawde takes a dig at Akhilesh, says the SP's 'PDA' slogan will fail and the NDA will form the govern

यूपी: विनोद तावड़े का अखिलेश पर तंज, बोले- सपा के पीडीए नारे को विफल करेंगे, एनडीए में फिर सरकार बनाएगा

Sat, 05 Sep 2026 02:45 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sat, 05 Sep 2026 02:45 PM IST
सार

भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा और फिर सरकार बनाएगा। उन्होंने सपा के पीडीए नारे पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं से इसे विफल करने का आह्वान किया। तावड़े ने प्रदेश के विकास और जनसेवा के लिए लगातार काम करने का संकल्प दोहराया।

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विस्तार
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यूपी भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के निर्देशन में आने वाला विधानसभा चुनाव एनडीए के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद एनडीए अगले पांच वर्षों तक प्रदेश की जनता के लिए समर्पित होकर काम करेगा।

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सपा के पीडीए को लेकर तावड़े ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता इसे नाकामयाब करेंगे। उन्होंने पीडीए का अर्थ बताते हुए सपा पर निशाना साधा और इसे ‘पराया धन अपना’ बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।

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पंकज चौधरी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा।

तावड़े ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए अगले पांच वर्षों तक भाजपा और एनडीए कार्यकर्ता फिर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश के विकास और जनसेवा के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।

सपा के PDA नारे पर हमला बोलते हुए तावड़े ने कहा कि सपा और PDA के नारों को एनडीए कार्यकर्ता विफल करेंगे। उन्होंने PDA की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका मतलब ‘पराया धन अपना’ है। तावड़े ने कहा कि एनडीए ऐसा कभी नहीं होने देगा। भाजपा नेता ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन पूरी ताकत से काम करेगा और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर एनडीए एक बार फिर प्रदेश में जीत दर्ज करेगा।

 

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