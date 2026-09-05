यूपी: विनोद तावड़े का अखिलेश पर तंज, बोले- सपा के पीडीए नारे को विफल करेंगे, एनडीए में फिर सरकार बनाएगा

पंकज चौधरी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा।



तावड़े ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए अगले पांच वर्षों तक भाजपा और एनडीए कार्यकर्ता फिर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश के विकास और जनसेवा के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।



सपा के PDA नारे पर हमला बोलते हुए तावड़े ने कहा कि सपा और PDA के नारों को एनडीए कार्यकर्ता विफल करेंगे। उन्होंने PDA की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका मतलब ‘पराया धन अपना’ है। तावड़े ने कहा कि एनडीए ऐसा कभी नहीं होने देगा। भाजपा नेता ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन पूरी ताकत से काम करेगा और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर एनडीए एक बार फिर प्रदेश में जीत दर्ज करेगा।



