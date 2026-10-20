Video: जानकीपुरम में रावण का किया गया दहन, उमड़े लोग

{"_id":"6ad7362ecb32da85fe0b4bce","slug":"video-protest-march-organized-by-a-committee-demanding-a-base-hospital-in-simli-has-reached-dehradun-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिमली में बेस अस्पताल की मांग को लेकर संघर्ष समिति की पदयात्रा देहरादून पहुंची, मुख्यमंत्री आवास कूच का कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}