यूपी: श्रद्धा दुबे की 'नवाबी' का वीडियो आया सामने, कार में आगे बैठना चाहती थी, पुलिस ने पीछे बैठाया

बहराइच के रास्ते नेपाल पहुंच गई थी

पुलिस के मुताबिक, 9 अक्टूबर 2026 को हजरतगंज थाने में रंजना शर्मा की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से ही श्रद्धा, रश्मि और दानिश की तलाश की जा रही थी। दावा है कि फरारी के दौरान श्रद्धा लखनऊ से सीतापुर होते हुए बहराइच के रास्ते नेपाल पहुंच गई थी। 18 अक्टूबर को उसके वापस उत्तर प्रदेश लौटने की बात सामने आई थी।





एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि श्रद्धा को ट्रांजिट रिमांड पर लाकर लखनऊ की अदालत में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं, श्रद्धा ने एक इंटरव्यू में शिवा की हत्या करने से इनकार किया था। उसका दावा था कि शिवा उसकी आंखों के सामने बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूदा था। मामले में पुलिस की जांच जारी है।