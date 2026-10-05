Video: इकाना स्टेडियम के पास धंसी सड़क अब तक नहीं बनी, लोहे की टीन से ढका गड्ढा

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बीते दिनों लगातार हुई बारिश के कारण इकाना स्टेडियम और सीजी सिटी के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया था। सड़क धंसने के बाद अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। फिलहाल धंसे हुए हिस्से को लोहे की टीन से ढक दिया गया है। मंगलवार को इकाना स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबला होना है। ऐसे में मैच के लिए आने-जाने वाले दर्शकों और वाहन चालकों की आवाजाही भी इस मार्ग पर रहेगी। सड़क के धंसे हिस्से को स्थायी रूप से ठीक नहीं किए जाने से हादसे की आशंका बनी हुई है।

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