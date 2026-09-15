यूपी: राजधानी में महिला बैंक प्रबंधक और दरोगा से लूटपाट, बाइक सवार बदमाश चेन और मोबाइल छीनकर भागे

सीसीटीवी से बदमाशों की तलाश

आशियाना इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार राय ने बताया कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।

मॉर्निंग वॉक से लौट रहे दरोगा से मोबाइल लूटा

दूसरी वारदात गोमतीनगर के विनीतखंड इलाके में हुई। अभिसूचना मुख्यालय में तैनात दरोगा राजेंद्र सिंह के अनुसार, वह 13 सितंबर की सुबह घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। सुबह करीब साढ़े आठ बजे वापस लौटते समय विराटखंड स्थित महाराजा अग्रसेन विद्यालय के पास बिना नंबर की पल्सर बाइक सवार बदमाश उनके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए।



वहीं, गोमतीनगर इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि लूट की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और बदमाशों की तलाश की जा रही है।