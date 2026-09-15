यूपी: क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी 4 दिसंबर को, लखनऊ के एक होटल में होगी शादी
क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख तय हो गई है। दोनों चार दिसंबर को लखनऊ के एक होटल में विवाह करेंगे। इससे पहले दोनों की सगाई सेंट्रम होटल में परिवार और करीबियों की मौजूदगी में हुई थी।
विस्तार
क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख फाइनल हो गई है। दोनों 4 दिसंबर को लखनऊ के एक होटल में विवाह के बंधन में बंधेंगे। शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।
इससे पहले रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई लखनऊ के सेंट्रम होटल में हुई थी। सगाई के बाद से ही दोनों के विवाह की तारीख को लेकर चर्चा थी। अब 4 दिसंबर की तारीख तय होने के साथ शादी को लेकर तस्वीर साफ हो गई है।
सेंट्रम होटल में हुई थी सगाई
रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई लखनऊ के सेंट्रम होटल में हुई थी। दोनों के परिवारों और करीबियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ था। अब सगाई के बाद विवाह समारोह की तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं।
रमाडा होटल में होगा विवाह समारोह
विवाह समारोह के लिए लखनऊ के एक होटल को चुना गया है। 4 दिसंबर को होने वाली शादी में परिवार और करीबी लोग शामिल होंगे।