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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Cricketer Rinku Singh and MP Priya Saroj to marry on December 4; wedding to take place at the Ramada Hotel

यूपी: क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी 4 दिसंबर को, लखनऊ के एक होटल में होगी शादी

Tue, 15 Sep 2026 06:41 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Tue, 15 Sep 2026 06:41 PM IST
सार

क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख तय हो गई है। दोनों चार दिसंबर को लखनऊ के एक होटल में विवाह करेंगे। इससे पहले दोनों की सगाई सेंट्रम होटल में परिवार और करीबियों की मौजूदगी में हुई थी।

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UP: Cricketer Rinku Singh and MP Priya Saroj to marry on December 4; wedding to take place at the Ramada Hotel
Rinku Singh Priya Saroj - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख फाइनल हो गई है। दोनों 4 दिसंबर को लखनऊ के एक होटल में विवाह के बंधन में बंधेंगे। शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।

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इससे पहले रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई लखनऊ के सेंट्रम होटल में हुई थी। सगाई के बाद से ही दोनों के विवाह की तारीख को लेकर चर्चा थी। अब 4 दिसंबर की तारीख तय होने के साथ शादी को लेकर तस्वीर साफ हो गई है।
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UP: Cricketer Rinku Singh and MP Priya Saroj to marry on December 4; wedding to take place at the Ramada Hotel
माता- पिता के साथ सांसद प्रिया सरोज - फोटो : अमर उजाला

सेंट्रम होटल में हुई थी सगाई

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई लखनऊ के सेंट्रम होटल में हुई थी। दोनों के परिवारों और करीबियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ था। अब सगाई के बाद विवाह समारोह की तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं।

UP: Cricketer Rinku Singh and MP Priya Saroj to marry on December 4; wedding to take place at the Ramada Hotel
सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह - फोटो : अमर उजाला

रमाडा होटल में होगा विवाह समारोह

विवाह समारोह के लिए लखनऊ के एक होटल को चुना गया है। 4 दिसंबर को होने वाली शादी में परिवार और करीबी लोग शामिल होंगे।

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